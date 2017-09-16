День здоров’я в Олімпійський тиждень

З метою популяризації фізичної культури, спорту, Олімпійського руху та пропаганди здорового способу життя з 7 по 14 вересня у Балаклійському ліцеї Харківщини, відбувались заходи в рамках Олімпійського тижня.

Заклад відвідав майстер спорту, неодноразовий переможець районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змагань з пауерліфтингу Олександр Бандура, який привітав ліцеїстів з початком нового навчально року та Днем фізичної культури і спорту.

Команди кожного класу змагались у спортивно-розважальній естафеті, дівчатка – у стрибках на скакалці, юнаки демонстрували свою витривалість у змаганнях із поштовху гирі та перетягуванні канату.

Олімпійський тиждень завершився проведенням Дня здоров’я, на якому учні скуштували смачної каші та морозива, яким пригощав депутат обласної ради, голова благодійного фонду «Даруй добро» Анатолій Русецький.