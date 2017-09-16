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Легкоатлетичний крос «Юні олімпійці» пройшов в Києві
16 Вересня 2017 Поділитися
Легкоатлетичний крос «Юні олімпійці» пройшов в Києві

Для підтримки здорового способу життя та популяризації олімпійського руху, днями в Києві, відбувся легкоатлетичний крос «Юні олімпійці» серед вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15, спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Схід» та дитячо-юнацької спортивної школи Києво-Святошинського району.

Початок Олімпійського тижня в столиці вирішили відзначити легкоатлетичним забігом. Це сприяє не тільки зміцненню командного духу та здорової конкуренції, а й збільшенню знань вихованців ДЮСШ про олімпійські цінності.

Захід відбувся за ініціативою Київського міського відділення НОК України. Учасники змагання були нагородженні подарунками з олімпійською символікою.

 

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