Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні своє 65-річчя святкує призер Олімпійських ігор з боксу Віктор Савченко!

Олімпійська родина України іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!