Олімпійська родина вітає з Днем народження Олену Говорову!

Сьогодні свій День народження святкує бронзова призерка Олімпійських ігор у потрійному стрибку Сіднею-2000, член Виконкому НОК України, голова Комісії атлетів НОК України Олена Говорова.

Олімпійська родина України іменинницю зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!