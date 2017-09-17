Олімпійський урок - у дошкільному закладі Ужгорода

В Ужгороді був проведений Олімпійський урок в рамках Олімпійського тижня в дошкільному навчальному закладі №20.

Педагоги спільно з представниками відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області були продумані цікаві естафети, ігри та п’ятихвилинна зарядка.

Після таких активностей, усім діткам були вручені від обласного НОК України сертифікати про участь в Олімпійському уроці, а також – спортивний інвентар для подальших занять спортом.