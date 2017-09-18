Олімпійський урок завітав до Горішніх Плавнів

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15 вересня в дитячо-юнацькій спортивній школі №2 м. Горішні Плавні Полтавської област пройшов спортивно-масовий захід НОК України «Олімпійський урок».
На спортивне свято завітали юні вихованці спортивної школи віком 7-12 років, загалом 5 команд - 50 учасників, директор ДЮСШ №2 Олександр Стокоз, виконавчий директор міського відділення НОК України Микола Шишліков, стипендіат Національного олімпійського комітету України Світлана Стокоз.
Запрошені гості спортивного свята побажали вихованцям школи наполегливості, успіху у спорті, продовжувати традиції школи, а саме досягати перемог на всеукраїнському, європейському і всесвітньому рівнях.
Юні спортсмени змагалися у п’яти естафетах та прикрасили територію навкруги плавального басейну «Нептун» малюнками на олімпійську тематику.
За підсумками усіх конкурсів у загальнокомандному заліку 1 місце посіла команда тренера-викладача Валерії Ткаченко, 2 місце – у вихованців тренера-викладача Артема Лашко, трійку найкращих замкнула команда тренера-викладача Валерії Панесової.
Всі переможці та призери Олімпійського уроку отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.