«Олімпійський день» у Жовківському навчально-реабілітаційному центрі «Злагода»

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Цими днями у Жовківському навчально-реабілітаційному центрі «Злагода», що на Львівщині, відбулося спортивне свято «Малі спортивні ігри» в рамках проведення обласних заходів «Олімпійського уроку».
Це святкування традиційно проводиться викладачами фізичного виховання закладу під керівництвом старшого викладача Романа Кушпети.
На захід була запрошена завідувач сектору молоді та спорту Жовківської райдержадміністрації Ольга Калиновська, яка у своєму виступі привітала всіх дітей та викладачів з Днем фізичної культури та спорту й відзначила також активну участь дітей-вихованців «Злагоди» в обласних змаганнях серед людей з інвалідністю та районних змаганнях з різних видів спорту.
Під час проведення «Малих спортивних ігор» відбувалися змагання з шашок, армреслінгу, веселі естафети, перетягування линви та футбольний матч.