Красилівщина відзначила День фізичної культури та спорту

Продовжуючи спортивні та народні традиції України, на Красилівщині урочисто відзначили День фізичної культури та спорту.

На свято спорту завітали голова райдержадміністрації Ніла Островська, голова районної ради Василь Пасічник, міський голова Анатолій Жовтан, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Олена Заїка, представники відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області Віктор Флентін та Олександр Бортюк, члени офіційної делегації з Республіки Польща.

Розпочались урочистості на спортивному майданчику Красилівської ДЮСШ святковою ходою переможців та призерів районних, обласних, Всеукраїнських змагань, ветеранів спорту, тренерів, учителів фізичного виховання, команд Красилівської та Антонінської ДЮСШ, вихованців клубу «Сокіл», шахового гуртка Красилівського районного будинку творчості дітей та юнацтва всього 280 осіб.

Далі були привітання й нагородження від керівників району та міста, представника обласного олімпійського комітету та ветерана спорту. Зокрема, в своїх виступах вони відзначили вагомий вклад у пропаганду здорового способу життя і розвиток фізичної культури і спорту усіх, хто присвятив себе цій справі, подякували тренерам та наставникам за виховання сильних духом та тілом юних спортсменів — майбутнього нашої нації зазначили, що в цей непростий для нашої країни час держава виділяє чимало ресурсів для підтримки розвитку фізичної культури та спорту, що підтверджує приміщення оновленої спортивної школи європейського зразка в м. Красилів. Також слід відмітити, що цьогоріч спортивні школи м. Красилів та смт. Антоніни отримали чимало спортивного інвентарю.

Справжнім іменником відчув себе директор ДЮСШ Олександр Євтішенков, адже протягом 2016 – 2017 р.р. за виділені з обласного та районного бюджетів кошти вдалося здійснити капітальний ремонт основної будівлі школи, введеної в дію в 1981 році.

В тому числі покладено сучасне покриття у двох спортзалах (36мх18м та 24мх12м), збудовано тренажерне містечко. Юні спортсмени закладу, а це понад 450 вихованців, котрі регулярно займаються футболом, волейболом, гандболом та настільним тенісом тепер мають змогу користуватися гарними роздягальнями, душовими, приймати гостей у готелі.





Керівники району та відділення Національного олімпійського комітету України за вагомий особистий внесок у розвитку спорту і олімпійського руху в регіоні нагородили грамотами, подяками, цінними подарунками спортсменів, ветеранів тренерів, функціонерів спорту та будівельників.

Відзначення Дня фізичної культури та спорту продовжилось спортивними змаганнями школярів з гандболу, мініфутболу, волейболу. У турнірі з настільного тенісу серед осіб від 6 до 60 років переможцями стали Настя Нагребецька та Богдан Мартинюк.

Всі учасники спортивного дійства отримали сувенірну олімпійську атрибутику, спілкувалися і фотографувалися з дворазовим учасником зимових Олімпійських ігор з бобслею Олександром Бортюком.