Студенти Черкаського національного університету провели олімпійський флешмоб

У Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького відбувся масштабний Олімпійський урок.

Спортивне свято організували в кольорах олімпійських кілець. Студенти у футболках синього, чорного, червоного, жовтого і зеленого кольорів сформували олімпійську емблему та провели руханку-флешмоб. Долучилися до них й інші студенти вишу.

Також на території університету діяли імпровізовані спортивні майданчики, на яких знайомили із різними видами спорту та демонстрували майстер-класи.





Участь у заході взяв перший заступник голови відділення НОК України в Черкаській області, заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Паралімпійських ігор Антон Скачков. Він привітав студентів та вручив ректору Олександру Черевку подяку відділення Національного олімпійського комітету за популяризацію олімпійського руху на Черкащині.