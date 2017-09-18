«Олімпійський урок» на Кіровоградщині

Нещодавно в селі Первозванівка Кіровоградського району на території новенького красеня-стадіону за сприяння відділення НОК України в Кіровоградській області відбувся «Олімпійський урок» з учнями місцевого навчально-виховного об’єднання.

На початку уроку старшокласники-волонтери провели для свої менших товаришів розминку в танцювальному ритмі. Гарно розім’явшись школярі взяли участь у спортивній програмі «Ігри давніх. І нам не слабо!». Діти змагалися у витривалості, долаючи різні легкоатлетичні дистанції, продемонстрували навички вправно володіти скакалкою та обручем, метали дротик в дартсі, стрибали в довжину.

Закінчився спортивний день товариською зустріччю з футболу між юнацькими збірними командами сіл Первозванівки та Калинівки.

На згадку про проведений захід учасники «Олімпійського уроку» отримали відповідні дипломи за підписом президента НОК України Сергія Бубки та тематичні подарунки від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.