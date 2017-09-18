Олімпійський урок «Здорова молодь - здорова нація»

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15 вересня за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області, працівники обласної комунальної організації «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели активно та спортивно на свіжому повітрі Олімпійський урок разом зі студентами і викладачами Одеського педагогічного училища.
Це був дійсно день здоров’я, сили, гармонії та краси. Під час урочистої церемонії усіх учасників Олімпійського уроку вітали директор училища Валентина Горанська, директор обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Алла Куликовська та спортивним танцем - переможці конкурсу «Грація і здоров’я».
Програма дня була яскрава та насичена: конкурс девізів, презентація груп та спортивної форми. Переможцем стала група 2 курсу дошкільного виховання.
Основна, спортивна програма проведена у парку ім.Шевченка. Студентки у легкоатлетичних естафетних забігах долали дистанцію 4 по 100 метрів. Вболівальники-одногрупники постійно підтримували та підбадьорювали оплесками і кричалками.
Спортивному святу передував Олімпійський тиждень, в рамках якого проведені заходи з настільного тенісу, шашок та шахів.
Усі учасники естафети та призери попередніх змагань нагороджені грамотами .
Завершенням спортивної частини стала ходьба. Маршрут пролягав по трасі здоров’я від парка ім.Шевченка до проспекта Шевченка.