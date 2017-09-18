Сергій Бубка обговорив з Анатолієм Брезвіним підготовку до чемпіонату світу з хокею та розвиток спортивної інфраструктури

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка провів зустріч із президентом Федерації хокею України Анатолієм Брезвіним.

Співрозмовники обговорили питання розвитку спорту, зокрема хокею, приділивши особливу увагу підготовці до проведення в Одесі в квітні наступного року чемпіонату світу з хокею серед юніорів до 18 років.

Сергій Бубка і Анатолій Брезвін зосередились також на розбудові спортивної інфраструктури, зокрема, будівництві в Дарницькому районі міста Києва великого спортивного комплексу для різних видів спорту, в тому числі й хокею.