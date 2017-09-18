Легкоатлетка Джойс Коба провела Олімпійський урок у рідній школі № 23

Призерка Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонка Європи серед юніорок з легкої атлетики вінничанка Джойс Коба провела показовий Олімпійський урок у школі № 23.

Саме у цьому навчальному закладі вона закінчувала 9 класів, після чого поступила до Вінницького технічного коледжу.

Такий захід став можливим завдяки відділенню НОК України у Вінницькій області. На нього зібралися вчителі фізичної культури з різних навчальних закладів міста.

Спортивне свято розпочалося з урочистої церемонії внесення і запалення Олімпійського вогню. Учні школи продемонстрували кілька цікавих показових номерів. Гості змогли переглянути на великому екрані відео про досягнення Джойс Коби, поспілкуватися зі спортивною зірочкою особисто.

Після цього вона провела майстер-клас з легкої атлетики і зарядку у музичному супроводі, який створила сама. Кожен із юних учасників (3-4 класів) уроку отримав олімпійські сувеніри.

Відповідальний секретар відділення НОК у Вінницькій області Тетяна Шмаль вручила подарунки шкільній кафедрі фізичної культури (комплект м’ячів) та Джойс Кобі.

«Мені приємно повернутися у рідні стіни, до знайомих педагогів. Я з дитинства любила спорт. Але у молодших класах більше подобалося бігати на довші дистанції (800 і 1000 метрів ), а не спринт. Також залюбки виконувала стрибкові вправи. Особливо добре тоді стрибала у довжину», - ділиться спогадами чемпіонка.

За словами спортсменки, спортом Джойс почала займатись завдяки шкільній вчительці фізкультури Інні Денисюк.

«З 11 років моє навчання з легкої атлетики проходило у обласній спеціалізованій СДЮШОР. А професійно – вже з 12 років. Моїм першим і нинішнім тренером з цього виду спорту є Володимир Прошин. Результати з’явилися одразу. На першому ж чемпіонаті України я взяла золото на 100-метрівці. Сподіваюся потрапити на Олімпійські ігри. Для цього потрібно ретельно тренуватися і готуватися», - зазначила Джойс.