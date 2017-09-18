Олімпійський урок у чернігівській школі № 19

Олімпійський урок завітав до загальноосвітньої школи №19 у Чернігові.

На святі були присутні почесні гості: уславлені біатлоністи - директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області Ніна Лемеш, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міськради, заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області Андрій Дериземля, а також директор міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дмитро Пиріжок.

Учні школи розпочали захід із внесення олімпійського вогню та прапору Національного олімпійського комітету.

Потім відбулася презентація видів спорту, якими займаються діти.

На завершення теплої зустрічі всі отримали подарунки від відділення НОК України в Чернігівській області.