Новиниlarr Регіониlarr Олімпійський урок у чернігівській школі № 19
Олімпійський урок у чернігівській школі № 19
18 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок у чернігівській школі № 19

Олімпійський урок завітав до загальноосвітньої школи №19 у Чернігові.

На святі були присутні почесні гості: уславлені біатлоністи - директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області Ніна Лемеш, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міськради, заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області Андрій Дериземля, а також директор міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дмитро Пиріжок.

Учні школи розпочали захід із внесення олімпійського вогню та прапору Національного олімпійського комітету.

Потім відбулася презентація видів спорту, якими займаються діти.

На завершення теплої зустрічі всі отримали подарунки від відділення НОК України в Чернігівській області.

 

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 144
Буенос-Айрес-2018 0383
Лозанна-2020 0844
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в