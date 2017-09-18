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Сергій Бубка провів зустріч з головою відділення НОК на Закарпатті
18 Вересня 2017 Поділитися
Сергій Бубка провів зустріч з головою відділення НОК на Закарпатті

В Олімпійському домі відбулась зустріч президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки із головою відділення НОК в Закарпатській області Іваном Риляком.

Під час зустрічі голова осередку проінформував про роботу відділення, про проекти  та заходи, які проводяться відділенням в області. Іван Риляк подякував Сергію Бубці за фінансову допомогу, що виділяється Національним олімпійським комітетом і спрямовується для підтримки олімпійців краю. 

Головний олімпієць країни відзначив, що Закарпаття має славні спортивні традиції, а Закарпатське обласне відділення є одним із перших олімпійських осередків в Україні, що почало свою діяльність з 1993 року.

Під час спілкування були обговорені можливі шляхи підвищення ефективності роботи відділення та подальшого розвитку олімпійського руху в області.  Зокрема, співрозмовники обмінялись думками щодо важливості залучення студентської молоді та можливостей волонтерського руху для успішного впровадження сучасних технологій в діяльність осередку, а також приділили увагу питанням реалізації олімпійських проектів та залученню спонсорів і партнерів для їх проведення.

Сергій Бубка подякував Івану Риляку за роботу, наголосивши, що Національний олімпійський комітет виділить додаткову фінансову допомогу для розвитку олімпійського руху на Закарпатті.  

 

 

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