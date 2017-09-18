Проект НОК України «OlympiсLab» відбувся у селищі Містки Пустомитівського району

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Нещодавно у Містківській загальноосвітній I-III ступенів, Пустомитівського району Львівської області відбувся один з проектів Національного олімпійського комітету України - «OlympicLab». У його модулі олімпійський чат брали участь близько 60 учнів.
В гості до школярів завітала учасниця Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, призерка чемпіонату світу з фехтування Ксенія Пантелєєва та доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри олімпійського, професійного та адаптивного спорту Львівського державного університету фізичної культури Мар’ян Пітин.
Ксенія ознайомила дітей з олімпійським видом спорту – фехтування, розповіла про свій спортивний шлях, давала відповіді на усі запитання від дітей та провела тематичну вікторину.
Найактивніші отримали подарунки з олімпійською символікою.