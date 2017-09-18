Українські веслувальники вирушили на чемпіонат світу

24 вересня в американському місті Сарасота-Брадентон стартує світова першість з академічного веслування.

На престижному старті українська заявка нараховує 21 спортсмена.

Наші «академісти» виступатимуть у чоловічій та жіночій одиночках, у чоловічій двійці парній легкої ваги, у чоловічій та жіночій четвірках парних, у чоловічій вісімці.

Змагання триватимуть до 1 жовтня.

Склад збірної України

Чоловіки: Максим Ращепкін, Станіслав Ковальов, Ігор Хмара, Іван Довгодько, Олександр Лук'яненко, Юрій Іванов, Сергій Гринь, Артем Верестюк, Олександр Коновалюк, Дмитро Міхай, Олександр Надтока, Артем Мороз, Максим Боклаженко, Антон Холязников, Владислав Богоявленський, Дмитро Гула.

Жінки: Ольга Гурковьска, Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд, Євгенія Німченко, Діана Димченко.