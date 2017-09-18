Олімпійський призер Павло Хникін провів урок і ментальне тренування у Cтрижавці

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15 вересня у смт. Стрижавка, що на Вінниччині, зустрічали славетного спортсмена і відомого організатора.
До дітей завітав дворазовий срібний Олімпійський ігор з плавання, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Павло Хникін.
Він провів Олімпійський урок у Стрижавській загальноосвітній школі, де під час зустрічі зі школярами розповів, як досяг успіху у спорті.
Діти задавали чимало цікавих запитань, на які отримали щирі відповіді.
Також Павло Хникін провів з учнями невеличке ментальне тренування на тему «Як за допомогою власних думок впливати на самопочуття і роботу органів тіла».
Наприкінці зустрічі гість від відділення НОК подарував школі комплект м’ячів, а всім учасникам – щоденники і олімпійські сувеніри. Також комплект м’ячів школі вручив голова районної радим ФСТ «Колос» АПК України Родіон Юсумбелі.
Такі дарунки обов’язково стануть у нагоді, бо у Стрижавській школі нещодавно облаштували майданчик для баскетболу, закупивши нові щити і кільця.