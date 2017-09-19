Олімпійський урок з волейболістами

В рамках Олімпійського тижня у ЗОШ №21 Житомира відбувся Олімпійський урок.

Метою даного заходу є поширення ідей олімпізму, пропаганда здорового способу життя, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення учнів до занять фізичною культурою і спортом.

В рамках Уроку волейболісти старшої та молодшої вікових груп ознайомилися з історією олімпійського руху та волейболу зокрема та провели відкрите показове тренування.

По закінченню Олімпійського уроку усі учасники заходу отримали спеціальні подарунки від відділення НОК України у Житомирській області.



