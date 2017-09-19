Новиниlarr Регіониlarr Олімпійський урок з волейболістами
Олімпійський урок з волейболістами
19 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок з волейболістами

В рамках Олімпійського тижня у ЗОШ №21 Житомира відбувся Олімпійський урок.

Метою даного заходу є поширення ідей олімпізму, пропаганда здорового способу життя, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення учнів до занять фізичною культурою і спортом.

В рамках Уроку волейболісти старшої та молодшої вікових груп ознайомилися з історією олімпійського руху та волейболу зокрема та провели відкрите показове тренування.

По закінченню Олімпійського уроку усі учасники заходу отримали спеціальні подарунки від відділення НОК України у Житомирській області.

 

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 144
Буенос-Айрес-2018 0383
Лозанна-2020 0844
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в