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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
19 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійські чемпіони: Валерій Гончаров (спортивна гімнастика), Юлія Джима (біатлон), Борис Онищенко (сучасне п’ятиборство), Надія Ткаченко (легка атлетика), член Національного олімпійського комітету України Вадим Копилов.

Олімпійська родина України іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

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