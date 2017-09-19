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Олімпійський урок разом з титулованою гандболісткою Людмилою Бобрусь-Порадник
19 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок разом з титулованою гандболісткою Людмилою Бобрусь-Порадник

15 вересня свої двері для Олімпійського уроку відчинила й 216 столична спеціалізована школа.

Разом з ним до учнів 3-4х класів завітала багаторазова призерка світу, дворазова Олімпійська чемпіонка з гандболу Людмила Бобрусь-Порадник.

Серед запрошених почесні гості: директор школи Світлана Ковшун, заступник директора з виховної роботи Світлана Самусенко, представник районного відділу освіти Юлія Андрушко та вчителі фізичного виховання Дмитро Лазебний-Чоловський, Олена Гиренко.

Уславлена українська гандболістка розповіла учням про те, як багато спорт важить у житті людини, про свій спортивний шлях, та здобуття олімпійських нагород, про основні олімпійські символи та цінності.

 В ході олімпійської вікторини діти продемонстрували гарні знання олімпійських видів спорту та видатних українських спортсменів.

На згадку про участь в Олімпійському уроці всі учасники отримали подарунки з олімпійською символікою від Київського міського відділення НОК України.

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