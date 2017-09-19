Велотурнір на Кіровоградщині

Протягом двох днів на Кіровоградщині проходили Всеукраїнські змагання з велоспорту, пам'яті Заслуженого тренера України Сергія Симоненка.

У змаганнях, які традиційно проводяться під патронатом Національного олімпійського комітету України, брали участь 113 спортсменів із семи команд.

Під час урочистого відкриття турніру учасників змагань привітав заслужений майстер спорту України з велоспорту на треку, срібний призер Олімпійських ігор, перший заступник голови відділення НОК України в Кіровоградській області Олександр Симоненко.

Спортивна програма турніру складалися з 6-кілометрової гонки прологу, парної гонки на 15 кілометрів та гонки критеріуму.

Один з кращих результатів продемонстрували господарі змагань - учні кропивницької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, які завоювали 11 золотих нагород. Найкраще у складі місцевої команди виступила Анастасія Прочухан, яка виборола три золоті медалі. По двічі на найвищу сходинку п’єдесталу підіймалися: Олексій Науменко, Руслан Бондаренко та Олена Гуцан. Катерина Воротілєнко і Володимир Микитюк принесли до скарбнички своєї команди по одній нагороді найвищого ґатунку. Також в активі представників даної спортивної школи 21 срібна і 23 бронзові медалі.

Переможці та призери змагань нагороджені кубками, медалями і дипломами від Національного олімпійського комітету України.