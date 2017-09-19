Кубок Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча виборов уманський веслувальник Владислав Карнаух

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Традиційний Кубок Черкаської області з веслування на байдарках і каное на призи чемпіона Олімпійських ігор Андрія Хіміча відбувся цими вихідними в Черкасах.
Цього року змагання присвятили 80-річному ювілею «золотого» чемпіона.
Приймала Кубок водно-спортивна база дитячо-юнацької спортивної школи з веслування. Участь у змаганнях брали понад 70 веслувальників із Черкас, Києва, Умані та Сміли. Переможців визначали в категоріях «жінки», «чоловіки», «юніори» та «юніорки». Учасники долали дистанції 200, 500 та 1000 метрів.
Головну нагороду змагань – Кубок Андрія Хіміча – здобув веслувальник із Умані Владислав Карнаух. Переможців відзначили грамотами та грошовими нагородами.
Нагороди вручали Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч, срібний призер Олімпійських ігор Олександр Мотузенко, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда, заступник міського голови Роман Буданцев.