Олімпійський урок — крок до перемоги

Олімпійські уроки, що їх на початку нового навчального року традиційно проводять під егідою Національного олімпійського комітету України, — це завжди свято.

У цьому зайвий раз переконалися всі, хто позавчора завітав до спортивного залу Тернопільської спеціалізованої школи №29 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Поки вчителі фізкультури Володимир Ясюченя, Михайло Сопель, Марія Біломар, Наталія Шихненко, Марія Сандуляк і Сергій Петелін разом зі старшокласниками проводили останні приготування, приміщення нагадувало справжнісінький вулик. Як інакше, коли з понад ста двадцяти учнів чотирьох шостих класів одні готуються до азартних естафет, а іншим уже не терпиться щиро та якомога гучніше вболівати за друзів.

Утім уже перші слова ведучих продемонстрували, що одинадцятирічні школярі з 29-ї ще й чемні та дисципліновані діти. Під керівництвом однієї зі старшокласниць дружно зробили розминку, із зацікавленням вислухали привітання директора навчального закладу Анатолія Ятищука, почесних гостей — першого заступника голови Тернопільського обласного відділення НОК України Віталія Ігнатенка, олімпійського стипендіата, чемпіона України з метання диску, майстра спорту з легкої атлетики Івана Панасюка, заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України, засновника школи греко-римської боротьби на Тернопільщині Володимира Пласконоса.

А озвучені після цього філософія сучасного олімпійського руху, його головний девіз «Швидше, вище, сильніше!», а також проголошена всіма клятва олімпійця мали стати запорукою того, що спортивна частина олімпійського уроку пройде в чесній спортивній боротьбі. Та ще й у якій захопливій. Адже педагоги постаралися і підготували для діток естафети, у яких вони досі жодного разу не змагалися. Дві несподівані смуги перешкод і швидкісна бігова гра в «хрестики-нулики», втім, не виявилися для найкращих у своїх класах спортсменів надто складними завданнями. Хіба в завершальному виді програми, олімпійській вікторині, кожен, мабуть, зрозумів, що чимало історичних фактів, як і спортивних термінів, ще треба вивчити.

На завершення ж змагань приємною несподіванкою для їх учасників став вердикт суддівської колегії. Всі доклали максимум зусиль для перемоги, тому і всі заслуговують на звання переможця. А сама церемонія нагородження нагадала олімпійську. Директор школи Анатолій Ятищук персонально вручив кожному шестикласнику грамоту, а почесні гості Віталій Ігнатенко і Володимир Пласконіс — призи від Національного олімпійського комітету України з олімпійською символікою.

Почесних відзнак від обласного відділення НОК України у Тернопільській області удостоїлися і юні футболісти 2006 року народження, які в червні в Кременчуці на Полтавщині під керівництвом Володимира Ясючені вибороли срібні медалі фінального турніру змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч». Причому в команді з 29-ї разом із Олександром Сорокою, Олегом Москальовим, Олегом Бульчаком, Валентином Мартиновичем, Сергієм Проциком, Володимиром Кикішем, Олегом Співаком, Олександром Божком і Матвієм Новиковим виступала і Христина Клим.