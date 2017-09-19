Велодень у Харкові - це веломаскарад!

Майже три тисячі харків’ян взяли участь у традиційній акції «Осінній велодень-2017» і колоною проїхали на велосипедах маршрутом 5,6 км.

Акція почалася об 11:00 з велопараду на Білгородському шосе, причому збір призначили біля Пам’ятника велосипедистові. До колони маршрутом завдовжки 5,6 км аж до фінішу на вулиці Квітки-Основ’яненка, що поруч з площею Незалежності в центрі міста, приєднувалися все нові велосипедисти.

Безпеку дорожнього руху забезпечили посилені наряди патрульних.

Цілий день у пішохідній зоні вулиці Квітки-Основ’яненка для учасників акції і глядачів грали музичні групи, проводилися конкурси велокостюмів, майстер-класи з велоспорту, презентації проектів здорового способу життя, ігри і катання дітей на велосипедах, включаючи триколісні.