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Найкращим спортсменам місяця на Чернігівщині вручили грошові винагороди
19 Вересня 2017 Поділитися
Найкращим спортсменам місяця на Чернігівщині вручили грошові винагороди

Згідно Положення про визначення найкращого спортсмена та тренера місяця з олімпійських видів спорту Чернігівщини, відбулося засідання експертної комісії.

Переможці отримали грамоти та грошові винагороди від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.

Кращими спортсменами липня цього року за підсумками виступів на міжнародних, всеукраїнських змаганнях визнано:

серед дорослих  - Коломійця Олексія (вади слуху) – срібного призера з плавання ХХІІІ-х літніх Дефлімпійських ігор;

серед юніорів, юнаків – Чистякову Наталію – срібну призерку XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Найкращими тренерами стали відповідно Гунько Дмитро – наставник Коломійця Олексія і Полтавця Сергія -  наставницю Чистякової Наталії.

Найкращими спортсменами серпня стали:

серед дорослих - Івко Максим та Мигда Антон - бронзових призерів чемпіонату світу з літнього біатлону у змішаній естафеті;

серед юніорів, юнаків – Лесюк Тарас – бронзовий призер чемпіонату світу з літнього біатлону у змішаній естафеті.

Кращими тренерами за останні літній місяць визнано: Ворчак Світлану і Ворчак Олександра, саме під їхнім наставництвом досягають успіхів визнані біатлоністи.

 

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