Найкращим спортсменам місяця на Чернігівщині вручили грошові винагороди

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Згідно Положення про визначення найкращого спортсмена та тренера місяця з олімпійських видів спорту Чернігівщини, відбулося засідання експертної комісії.
Переможці отримали грамоти та грошові винагороди від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.
Кращими спортсменами липня цього року за підсумками виступів на міжнародних, всеукраїнських змаганнях визнано:
серед дорослих - Коломійця Олексія (вади слуху) – срібного призера з плавання ХХІІІ-х літніх Дефлімпійських ігор;
серед юніорів, юнаків – Чистякову Наталію – срібну призерку XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
Найкращими тренерами стали відповідно Гунько Дмитро – наставник Коломійця Олексія і Полтавця Сергія - наставницю Чистякової Наталії.
Найкращими спортсменами серпня стали:
серед дорослих - Івко Максим та Мигда Антон - бронзових призерів чемпіонату світу з літнього біатлону у змішаній естафеті;
серед юніорів, юнаків – Лесюк Тарас – бронзовий призер чемпіонату світу з літнього біатлону у змішаній естафеті.
Кращими тренерами за останні літній місяць визнано: Ворчак Світлану і Ворчак Олександра, саме під їхнім наставництвом досягають успіхів визнані біатлоністи.