У Маріуполі відбувся VII Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Геннадія Узуна

15-16 вересня в Маріуполі проходив VII Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юнаків пам’яті заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Геннадія Узуна.

На відкриття змагань завітав начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, який у привітальному слові побажав юним спортсменам брати приклад з земляків – борців греко-римського стилю, які гідно захищають честь рідного краю та України на міжнародній арені.

В урочистій обстановці сертифікатами на отримання одноразових грошових винагород від відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області за успішні виступи цього року були нагороджені: срібний призер чемпіонату світу серед кадетів Геннадій Завертайло та його тренери Олексій Кривощоков і Денис Бутенко, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юнаків Олександр Яковлєв і його тренер Андрій Суровягін.

Усього участь у VII Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам’яті Геннадія Узуна взяли 178 спортсменів з Донецької, Київської та Запорізької областей.

Переможцями у своїх вагових категоріях стали: Ярослав Міхєєв (Маріуполь), Ярослав Прусинський (Маріуполь), Захар Тремба (Костянтинівка), Олександр Бударєв (Костянтинівка), Артем Приходько (Костянтинівка), Владислав Шершень (Волноваха), Сергій Кузнецов (Волноваха), Влад Тихий (Київська область), Станіслав Солопко (Вугледар), Валентин Дацюк (Маріуполь), Антон Петрина (Київська область), Артем Гробовський (Маріуполь), Денис Бороденко (Маріуполь), Ярослав Лавров (Київська область).

Нагородження за підсумками змагань проводив Володимир Мицик. Кращі борці отримали кубки, медалі й грамоти, а чемпіони – ще й подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області. Окрім цього, Данилу Годлевському (Маріуполь) вручили приз «За волю до перемоги», Ярославу Лаврову (Київська область) – приз «За кращу техніку».