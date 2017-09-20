Спортивний фестиваль у Степовому

До Дня фізичної культури і спорту у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Степове, що на Миколаївщині, відбувся фестиваль «Обери спорт для себе», організований громадською організацією «Спортивна федерація Іфіт» та Благодійним фондом «Індиго» за підтримки управління з питань молоді та туризму Миколаївської ОДА під патронатом Комісії «Спорт та навколишнє середовище» Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області.

Свято почалось з виконання гімну України і привітання від майстра спорту міжнародного класу, призера Кубку світу з боксу, президента ГО «Спортивна федерація Іфіт» Віталія Волкова. За участю Федерації легкої атлетики і тренерів МСДЮШОР з легкої атлетики пройшли спортивні естафети для школярів, суддею яких був віце-президент федерації Максим Попенко.

Конкурс плакатного малюнку провели голова Благодійного фонду «Індиго», заступник голови комісії «Спорт та навколишнє середовище» НОК України в Миколаївській області Ольга Криницька. Вікторина «Ерудит-турнір», у якій брали участь всі класи школи, виявила глибокі знання з історії спорту та олімпійського руху. Всі учасники змагань були нагороджені дипломами і медалями та отримали настільні ігри в подарунок.

Дякуючи раднику губернатора з питань фізичної культури і спорту Максиму Бревді, школа отримала футбольні та баскетбольні м’ячі для занять спортом.

Це вже восьмий фестиваль, проведений в рамках програми «Обери спорт для себе» громадської організації «Спортивна федерація Іфіт». Це постійна програма, протягом якої в навчальних закладах Миколаївщини будуть презентовані різні види спорту з метою їх популяризації серед дітей і молоді.