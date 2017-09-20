Олімпійські уроки проходять по навчальним закладам Чернівецької області

15 вересня у Старововчинецькому ліцеї, Чернівецької області було проведено Олімпійський урок – зустріч з триразовим учасником Олімпійських ігор, чемпіоном Європи та світу, головою обласного відділення Національного олімпійського комітету України Іваном Гешко.

Під час зустрічі учні 9-го класу ознайомили присутніх із спортивними здобутками спортсмена. Іван Гешко відповів на питання ліцеїстів, вручив подарунки найбільш уважним любителям спорту, ознайомився зі світлинами «Спортивне життя у ліцеї», а також здійснив нагородження за підсумками проведених змагань у рамках Олімпійського тижня (теніс, міні-футбол, легкоатлетичне чотириборство).

В присутності відомого легкоатлета, юні спортсмени мали можливість показати свою фізичну підготовку під час бігу на дистанції 500 м (дівчата) та 800 м (хлопці) й отримати нагороди з рук Івана Гешка.

Учасники заходу були нагороджені пям’ятними подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області.