Новиниlarr Регіониlarr Олімпійські уроки проходять по навчальним закладам Чернівецької області
Олімпійські уроки проходять по навчальним закладам Чернівецької області
20 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійські уроки проходять по навчальним закладам Чернівецької області

15 вересня у Старововчинецькому ліцеї, Чернівецької області було проведено Олімпійський урок – зустріч з триразовим учасником Олімпійських ігор, чемпіоном Європи та світу, головою обласного відділення Національного олімпійського комітету України Іваном Гешко.

Під час зустрічі учні 9-го класу ознайомили присутніх із спортивними здобутками спортсмена. Іван Гешко відповів на питання ліцеїстів, вручив подарунки найбільш уважним любителям спорту, ознайомився зі світлинами «Спортивне життя у ліцеї», а також здійснив нагородження за підсумками проведених змагань у рамках Олімпійського тижня (теніс, міні-футбол, легкоатлетичне чотириборство).

В присутності відомого легкоатлета, юні спортсмени мали можливість показати свою фізичну підготовку під час бігу на дистанції 500 м (дівчата) та 800 м (хлопці) й отримати нагороди з рук Івана Гешка.

Учасники заходу були нагороджені пям’ятними подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області.

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 143
Буенос-Айрес-2018 0382
Лозанна-2020 0843
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в