Олімпійський урок з дзюдоїстом Георгієм Зантараєю

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18 вересня Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України та Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету ім. Бориса Грінченка провели науково-пізнавальну конференцію для студентів «Олімпійський урок доктора Анохіна», присвячену 135 річниці з дня народження Олександра Анохіна.
Олександр Анохін - київський лікар, пропагандист спорту, зокрема важкої атлетики, теоретик і тренер. Перший в Києві власник офіційного диплома «Тренер з важкої атлетики» (1908). У 1913 став головою Київського олімпійського комітету. Голова Оргкомітету Олімпіади 1913 в Києві. Редактор місцевого спортивного журналу «Краса і сила».
Учасники заходу мали можливість прослухати виступи та доповіді першого Чемпіона світу в історії України з дзюдо, чемпіона світу та Європи Георгія Зантараї, головного спеціаліста управління Олімпійського руху Національного олімпійського комітету України, кандидата наук з фізичного виховання і спорту Вікторії Веселової, менеджера зі зв’язків із громадськістю Київського міського відділення НОК Наталії Рибальченко, спеціаліста науково-методичного центру гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Юрія Черпака, доцента кафедри спорту та фітнесу факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка Оксани Зеленюк.
Представники НОК України та Київського відділення познайомили студентів з діяльністю Національного олімпійського комітету, його проектах та завданнями, про багаторічну співпрацю з університетом.
Георгій Зантарая розповів про свій спортивний шлях та яку роль спорт відіграв у його житті.
Студенти І курсу Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту на згадку про такий захід отримали олімпійські сувеніри та мали нагоду сфотографуватись зі світовою зіркою у світі дзюдо.