Сергій Бубка взяв участь у вшануванні медалістів Всесвітньої Універсіади

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Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка взяв участь в урочистому вшануванні чемпіонів та призерів XXIX Всесвітньої літньої Універсіади, яка наприкінці серпня проходила в м. Тайбей (Китай).
У клубі Кабінету Міністрів разом з Віце-прем’єр-міністром України В’ячеславом Кириленком, Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, заступником Мііністра освіти і науки Романом Гребою головний олімпієць країни привітав українську команду, що виборола 36 нагород та посіла 6 загальнокомандне місце.
Від імені Уряду В’ячеслав Кириленко подякував спортсменам за високі досягнення : «Україна пишається вашими перемогами, шосте місце у світі це - дуже сильно, усі хто взяв медалі - зробив свій вагомий внесок в історію українського спорту». Він запевнив, що Уряд і надалі підтримуватиме університетський студентський спорт. «Будемо збільшувати фінансування на студентський спорт і на спорт загалом. Зокрема, за 2016-2017 рр. Уряд профінансував спортивну інфраструктуру в розмірі понад півмільярда гривень, чого не було ніколи», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.
У жовтні 2017 року запланована виплата грошових нагород спортсменам-призерам Універсіади: за перше місце – 20 000 грн,за друге місце – 15 000 грн,за третє місце – 10 000 грн.
«Приємно, що ви продовжили славетні спортивні традиції. Україну знають і цінують у світі як велику спортивну державу. Час летить дуже швидко і Олімпійські ігри в Токіо 2020 року вже не за горами. Вірю, що змагання Універсіади дадуть поштовх для вас, щоб потрапити до олімпійського Токіо та докласти максимум зусиль, аби піднятися на олімпійський п’єдестал», - наголосив Сергій Бубка.
Очільник НОК подякував Президенту і Уряду країни за підтримку спорту, висловивши надію в майбутні перемоги та звершення.
Чемпіон Універсіади, триразовий срібний призер та бронзовий призер зі спортивної гімнастики Олег Верняєв поділився враженнями від Універсіади. «Хочу подякувати за те, що коли ми виграємо - нас заохочують, приділяють увагу - це приємно. І було б класно, якби на українському телебаченні було більше інформації про Універсіаду, якби більше спорту показували», - сказав призер змагань.
В урочистій зустрічі також взяли участь голова Спортивної студентської спілки Євгеній Імас, голова Комітету з фізичного виховання та спорту Вадим Стеценко, керівники фізкультурно-спортивних товариств і тренери.