Олімпійський урок від самих учнів пройшов у Дніпрі

У СЗШ № 81 міста Дніпро відбувся не звичайний Олімпійський Урок, який провели самі школярі!

Цей навчальний заклад славиться тим, що у свій час з її стін дорогу у подальше і, як виявилось, славетне майбутнє отримав чемпіон Олімпіади в Атланті-1996 з вітрильного спорту Євген Браславець, чемпіон світу, учасник трьох Олімпіад з фехтування Богдан Нікішин, а також чемпіонка Паралімпійських ігор у Пекіні-2008 з плавання Ганна Єлісаветська.

У гості до місцевих школярів завітала срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування, а нині – директор обласної Школи вищої спортивної майстерності Діна Міфтахутдинова. Разом із іншими школярами вона сіла за парту й стала свідком цікавого уроку.

Він пройшов на базі п’ятих та дев’ятих класів. Більш старші школярі підготували змістовну та цікаву інформацію про видатних спортсменів та олімпійців, які навчалися у школі, про спорт та здоровий спосіб життя на прикладах цих спортсменів. Показували фотоматеріали, олімпійську літературу, в якій розповідалось про них. А фішкою дійства став перегляд змонтованого самими учнями відеофільму, в якому йшлося про шлях Браславця, Нікішина та Єлісаветської до світових п’єдесталів. Урок у викладенні дітей вийшов дуже позитивним та інформативним.

Після цього школярі з вказаних класів похизувались своїми спортивними доробками та здобутками, медалями й отримали з рук члена Виконкому обласного осередку НОК Діни Міфтахутдинової набори олімпійських подарунків до Олімпійського уроку від голови відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Андрія Павелка, та набор спортивного інвентаря для зайнять фізкультурою у навчальному закладі.



