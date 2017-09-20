Кропивницький відзначив День міста по-спортивному

Минулими вихідних у Кропивницькому відзначали День міста. Відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області спільно з відділом фізичної культури та спорту міської ради й управлінням освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації допомогли місцевим шанувальникам здорового способу життя організувати ряд заходів, які засвідчують, що обласний центр Кіровоградщини є не лише танцювальною столицею України, але й по праву претендує на звання одного з найспортивніших міст країни.

Розпочався святковий день рано-вранці легкоатлетичним оздоровчим пробігом і велокросом, до яких долучилися більше 600 шанувальників спорту. Бігуни і велосипедисти стартували від Фортечних валів та пам’ятника Янголу-охоронцю і зустрілися на площі перед міською радою.

Продовжилося свято загальноміською ранковою зарядкою. Майстер спорту України зі спортивної гімнастики, учасниця чемпіонату Європи Катерина Шумейко провела для всіх охочих майстер-клас з олімпійської розминки «Do like OLYMPIANS».

Кропивницьких фізкультурників і спортсменів привітав міський голова Андрій Райкович. Він подякував їм за активну пропаганду здорового способу життя і побажав нових перемог і рекордів на спортивних аренах України та світу. Найактивніші учасники масової руханки отримали від Національного олімпійського комітету України футболки з логотипом «Do like OLYMPIANS».

А ще з нагоди Дня міста впродовж вихідних пройшли всеукраїнські змагання з велоспорту та дзюдо, чемпіонати міста з тенісу настільного, волейболу, скелелазіння, баскетболу, шахів, спортивно-масові заходи для дітей у скверах «Покровський» та «Ковалівський».