Кропивницький відзначив День міста по-спортивному

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Минулими вихідних у Кропивницькому відзначали День міста. Відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області спільно з відділом фізичної культури та спорту міської ради й управлінням освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації допомогли місцевим шанувальникам здорового способу життя організувати ряд заходів, які засвідчують, що обласний центр Кіровоградщини є не лише танцювальною столицею України, але й по праву претендує на звання одного з найспортивніших міст країни.
Розпочався святковий день рано-вранці легкоатлетичним оздоровчим пробігом і велокросом, до яких долучилися більше 600 шанувальників спорту. Бігуни і велосипедисти стартували від Фортечних валів та пам’ятника Янголу-охоронцю і зустрілися на площі перед міською радою.
Продовжилося свято загальноміською ранковою зарядкою. Майстер спорту України зі спортивної гімнастики, учасниця чемпіонату Європи Катерина Шумейко провела для всіх охочих майстер-клас з олімпійської розминки «Do like OLYMPIANS».
Кропивницьких фізкультурників і спортсменів привітав міський голова Андрій Райкович. Він подякував їм за активну пропаганду здорового способу життя і побажав нових перемог і рекордів на спортивних аренах України та світу. Найактивніші учасники масової руханки отримали від Національного олімпійського комітету України футболки з логотипом «Do like OLYMPIANS».
А ще з нагоди Дня міста впродовж вихідних пройшли всеукраїнські змагання з велоспорту та дзюдо, чемпіонати міста з тенісу настільного, волейболу, скелелазіння, баскетболу, шахів, спортивно-масові заходи для дітей у скверах «Покровський» та «Ковалівський».