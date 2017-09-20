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Українки визначилися зі складом на чемпіонат Європи з волейболу
20 Вересня 2017 Поділитися
Збірна України з волейболу оголосила остаточну заявку для участі у матчах фінальної частини чемпіонату Європи, який стартує 22 вересня в азербайджанському Баку.
Серед 14-ти гравців: дві зв'язуючі, дві ліберо, чотири центральні блокуючи та шість кутових нападників, серед яких дві діагональні.
У свій групі наші дівчата зустрінуться зі збірною Росії (22 вересня), командою Болгарії (23 вересня) та суперницями з Туреччини (25 вересня).
Заявка збірної України: Ірина Трушкіна, Інна Молодцова, Юлія Герасимова, Світлана Дорсман, Карина Юрченко, Анастасія Чернуха, Тетяна Козлова, Ганна Кириченко, Анна Степанюк, Надія Кодола, Олена Новгородченко, Олександра Перетятько, Вікторія Дельрос, Аліна Степанчук.
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