«Олімпійський тиждень» на сучасних спортаренах Хмельницького

У Хмельницькому з 6 по 12 вересня урочисто відкрили і випробували три спортивні споруди.

Поле для гри у міні-футбол (42мх22м) зі штучним покриттям збудували на території НВК№9, що у мікрорайоні Ракове. На спортивне диво, що має стати улюбленим місцем для дітлахів та молоді, з казни міста витратили біля 980 тисяч гривень.

Завершили реконструкцію першої черги стадіону «Локомотив», розташованого в мікрорайоні Гречани.

Ремонтувати його, збудованого в 1960-х роках, вирішили рік тому. Футбольне поле було в жахливому стані. Виділивши з міського бюджету біля 1,9 млн. гривень, оновили не лише газон, обладнавши його системою поливу, але й бігові доріжки, трибуни, роздягальні, звели огорожу.

«Зупинятися на цьому не будемо. Плануємо встановити поруч майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям, оновити 2 баскетбольні майданчики» - відмітив міський голова Олександр Симчишин.





З нагоди Дня фізичної культури та спорту очільник міста під час урочистого відкриття стадіону вручив грамоти та подарунки провідним спортсменам Хмельницького, які упродовж року відзначилися на престижних міжнародних та всеукраїнських змаганнях.

Першими на нове поле вийшли вихованці спортивно-культурного центру «Плоскирів», які були задіяні у показових виступах і майстер-класах з різних видів спорту.

А далі у напруженій боротьбі у товариському матчі зійшлися футбольна команда ветеранів, сформована з колишніх гравців «Динамо» і «Поділля» та колектив Хмельницької міської ради. Перемогу святкували (4:2) колишні професіонали.

А найкращий в місті пришкільній спортивний майданчик запрацював у НВК №6 по вулиці Молодіжній.

Звели його за спільні кошти з міського і державного бюджетів. Вартість майданчика сягнула 2,8 млн. гривень. З них 600 тисяч гривень місто отримало з державної казни, решту профінансували зі своїх можливостей.

Новий спорткомплекс має футбольне поле, 2 майданчики для гри у волейбол та баскетбол і 2 бігові доріжки по периметру.

У навчальний час тут проводитимуть уроки фізкультури для учнів НВК, а потім – тренуватимуться вихованці ДЮСШ міста та мешканці мікрорайону.

«Найближчим часом маємо в планах відкрити ще декілька подібних майданчиків, - повідомив міський голова. Якщо ми хочемо, щоб наші діти займались фізкультурою та спортом, то повинні створити для цього всі умови. Впевнений – лише здорова молодь може побудувати сильну державу!»

На урочистостях з нагоди введення в дію вказаних спортарен були присутні члени виконкому відділення НОК України в Хмельницькій області, котрі передали спортивний інвентар та сувенірну олімпійську продукцію вище названим закладам для якісного проведення «Олімпійського тижня» .