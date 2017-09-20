У Черкасах спортивно відзначили день батька

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В одному із мікрорайонів Черкас – «Припортовому» – відбулося свято з нагоди Дня батька, яке у світі відзначають у третю неділю вересня.
Черкаські родини взяли участь у спортивно-розважальних змаганнях «Татова сім’я». Під час змагань визначали найспритніших, найвлучніших та найсильніших тат, мам і дітей.
Близько двадцяти сімей-учасників заходу брали участь в різноманітних естафетах та веселих розвагах. Спортивне родинне свято організували на стадіоні Черкаської гімназії № 9 за підтримки депутатів міської ради, комітету самоорганізації «Припортовий», Черкаського обласного центру «Спорт для всіх», відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області, благодійних фондів.
Учасники отримали чудові призи та подарунки за участь у змаганнях.