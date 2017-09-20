Зірки дзюдо, футболу і баскетболу на Олімпійському уроці у столичній гімназії №75

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15 вересня в рамках Олімпійського тижню у Печерській гімназії №75 було проведено Олімпійський урок та загальношкільні Малі спортивні ігри.
Учні гімназії з 1 по 11 клас мали змогу продемонструвати свої спортивні здібності, а також взяти участь у естафетах.
Захід відбувся за сприянням та ініціативою Київського міського відділення НОК України.
Почесними гостями були відомі українські спортсмени, призери Олімпійських ігор та чемпіонатів світу, а саме: призери Олімпійських ігор з дзюдо Руслан Машуренко, Роман Гонтюк, перший чемпіон світу із дзюдо в історії України Георгій Зантарая та інші представники цього виду спорту.
Також на захід завітали футболіст Владислав Ващук, баскетболісти Дуагле Джон Луї Фредерік та Берто Ніколя Ів Омер.
Спілкування зі спортсменами, автографи та спільні фото, позитивні емоції й подарунки від Київського міського відділення НОК - це те що залишиться на згадку від чудового свята спорту – «Олімпійського уроку».