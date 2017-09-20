В Києві відсвяткували Міжнародний день студентського спорту

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Сьогодні в спортивній залі Національного університету фізичного виховання і спорту України за участю студентів українських вищих учбових закладів відбулися спортивні заходи з нагоди Міжнародного дня студентського спорту.
Привітати спортивну молодь зі святом завітали заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба, віце-президент Національного олімпійського комітету України, член Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов, заступник Міністра молоді і спорту України Микола Мовчан, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк, президент Спортивної студентської спілки України Євгеній Імас і голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Вадим Стеценко.
Під час вітального слова Валерій Борзов наголосив на тому, що сьогодні молодь відіграє вкрай важливу роль в міжнародному олімпійському русі.
«НОК приділяє велику увагу вихованню нашої молоді, олімпійській освіті. Важливо, щоб і надалі тісна співпраця та дружба суб'єктів олімпійського руху, вищих учбових закладів продовжувалися, адже за нашою молоддю стоїть наше майбутнє», - сказав він.
Під час заходу відбулися показові виступи з різних видів спорту, конкурси та вікторини, вшанування медалістів 29-ї Всесвітньої літньої Універсіаді, а також флешмоб з віджимання від підлоги.