Олімпійський урок для школярів та педагогічних працівників

Днями у Чернівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів технологічного профілю №33 проводився «Олімпійський тиждень» та проходить відкриття «Малих спортивних ігор» школи.

Упродовж тижня було проведено багато різноманітних заходів, а саме: відкриття шкільної спартакіади, «Веселі старти» між учнями 2-4 класів, гра «Що? Де? Коли?» на олімпійську тематику, змагання з міні-футболу між учнями 5-11 класів, показовий виступ ДЮСШ №1 з вільної боротьби, «Веселі старти» між вчителями ЗОШ №33 та ДНЗ №18, спортивні естафети між учнями та Олімпійський урок.

Найбільший інтерес викликали змагання «Веселі старти» між учителями ЗОШ №33 та вихователями ДНЗ №18 і легкоатлетична естафета між учнями 5-11 класів.

Почесним гостем заходу став відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України Ярослав Галан.

Кращим спортсменам та класам-переможцям естафет було вручено подарунки з олімпійською символікою від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.