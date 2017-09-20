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Черкаських спортсменів відзначили медалями «За сумлінну працю»
20 Вересня 2017 Поділитися
Черкаських спортсменів відзначили медалями «За сумлінну працю»

Міський голова Анатолій Бондаренко відзначив черкаських спортсменів. Нагородження відбулося під час святкування Дня міста на головній сцені в Долині троянд.

Восьмеро спортсменів нагороджені медаллю Черкаської міської ради «За сумлінну працю».

Відзнаку вручили Олімпійському чемпіону Токіо-1964 з веслування, який приніс досі єдине «золото» Олімпіади для Черкащини – Андрію Хімічу.

«Цього року наш видатний земляк відзначатиме свій 80-річний ювілей. Він став почесним гостем на святкових заходах: під час встановлення Рекорду України з перетягування тролейбусів, на Чемпіонаті України із боротьби самбо та на інших подіях.

«Міський голова Анатолій Бондаренко відзначив чемпіона за значний внесок у розвиток спорту і нагородив медаллю Черкаської міської ради «За сумлінну працю». Адже Андрій Іванович не лише багато років тому завоював «золото» Олімпіади для нашого краю, але й усе життя присвятив вихованню молодого покоління та підтримці олімпійського руху», - зазначає голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда.

Нагородили медаллю «За сумлінну працю» також працівників спортивних шкіл та закладів міста: Олександра Піскуна – заступника директора КДЮСШ «Вікторія»; Володимира Марченка – тренера-викладача з баскетболу КДЮСШ № 1; Юлію Чорну – тренера-викладача сі спортивного орієнтування КДЮСШ; Людмилу Шкалікову – тренера-викладача з фехтування КДЮСШ № 2; Юрія Зубова – тренера-викладача з кікбоксингу КДЮСШ «Вулкан»; Павла Кучера – тренера-викладача з веслування на байдарках і каное ДЮСШ з веслування; Олексія Єрмакова – тренера-викладача з велоспорту КДЮСШ №2.

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