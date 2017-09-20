Черкаських спортсменів відзначили медалями «За сумлінну працю»

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Міський голова Анатолій Бондаренко відзначив черкаських спортсменів. Нагородження відбулося під час святкування Дня міста на головній сцені в Долині троянд.
Восьмеро спортсменів нагороджені медаллю Черкаської міської ради «За сумлінну працю».
Відзнаку вручили Олімпійському чемпіону Токіо-1964 з веслування, який приніс досі єдине «золото» Олімпіади для Черкащини – Андрію Хімічу.
«Цього року наш видатний земляк відзначатиме свій 80-річний ювілей. Він став почесним гостем на святкових заходах: під час встановлення Рекорду України з перетягування тролейбусів, на Чемпіонаті України із боротьби самбо та на інших подіях.
«Міський голова Анатолій Бондаренко відзначив чемпіона за значний внесок у розвиток спорту і нагородив медаллю Черкаської міської ради «За сумлінну працю». Адже Андрій Іванович не лише багато років тому завоював «золото» Олімпіади для нашого краю, але й усе життя присвятив вихованню молодого покоління та підтримці олімпійського руху», - зазначає голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда.
Нагородили медаллю «За сумлінну працю» також працівників спортивних шкіл та закладів міста: Олександра Піскуна – заступника директора КДЮСШ «Вікторія»; Володимира Марченка – тренера-викладача з баскетболу КДЮСШ № 1; Юлію Чорну – тренера-викладача сі спортивного орієнтування КДЮСШ; Людмилу Шкалікову – тренера-викладача з фехтування КДЮСШ № 2; Юрія Зубова – тренера-викладача з кікбоксингу КДЮСШ «Вулкан»; Павла Кучера – тренера-викладача з веслування на байдарках і каное ДЮСШ з веслування; Олексія Єрмакова – тренера-викладача з велоспорту КДЮСШ №2.