Спортивне свято та флешмоб до Міжнародного дня студентського спорту у Дніпрі

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Сьогодні зранку у Дніпрі біля Палацу студентів у міському парку імені Т.Шевченка яблуку ніде було впасти.
Тут пройшло святкування Міжнародного дня студентського спорту. У заході взяли участь близько півтисячі студентів з усіх ВУЗів міста. У гості до спортивно та життєво активних студентів завітали почесні гості – срібна призерка Олімпіади в Атланті-1996 з академічного веслування Діна Міфтахутдинова, начальник Дніпропетровського обласного відділу комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков та інші.
В ході свята студенти виконали флешмоб – 22 віджимання. Господарі заходу також підготували цікаву програму показових виступів для усіх присутніх. Тут були й показові виступи боксерів Придніпровської Державної академії фізкультури і спорту, й представниць прекрасної статі з цирковою програмою, й групи підтримки ПДАФКіС черлідінгу, й, нарешті, дуже колоритний показовий виступ студентів Дніпровського Національного Університету, які у складі збірної команди України в цьому році вибороли звання найсильнішої команди світу у змаганнях лицарів.
Після завершення основної частини дійства обласне відділення Національного олімпійського комітету України оголосило батл з віджимань від полу серед дівчат та хлопців. Головними призами стали фірмові рюкзаки олімпійського відділення з кепкою, футболкою та спортивною пляшкою-шейкером.
Серед хлопців перемогу отримав студент Національної металургійної академії Олег Гаврилюк, якому аби здобути перемогу знадобилось лише 86 віджимань. А от серед дівчат боротьба була більш запеклою, перемогу у якій отримала студентка Придніпровської Державної академії фізкультури і спорту Діана. Результат дівчини – рівно 70 повторень.