Спортивне свято та флешмоб до Міжнародного дня студентського спорту у Дніпрі

Сьогодні зранку у Дніпрі біля Палацу студентів у міському парку імені Т.Шевченка яблуку ніде було впасти.

Тут пройшло святкування Міжнародного дня студентського спорту. У заході взяли участь близько півтисячі студентів з усіх ВУЗів міста. У гості до спортивно та життєво активних студентів завітали почесні гості – срібна призерка Олімпіади в Атланті-1996 з академічного веслування Діна Міфтахутдинова, начальник Дніпропетровського обласного відділу комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков та інші.

В ході свята студенти виконали флешмоб – 22 віджимання. Господарі заходу також підготували цікаву програму показових виступів для усіх присутніх. Тут були й показові виступи боксерів Придніпровської Державної академії фізкультури і спорту, й представниць прекрасної статі з цирковою програмою, й групи підтримки ПДАФКіС черлідінгу, й, нарешті, дуже колоритний показовий виступ студентів Дніпровського Національного Університету, які у складі збірної команди України в цьому році вибороли звання найсильнішої команди світу у змаганнях лицарів.





Після завершення основної частини дійства обласне відділення Національного олімпійського комітету України оголосило батл з віджимань від полу серед дівчат та хлопців. Головними призами стали фірмові рюкзаки олімпійського відділення з кепкою, футболкою та спортивною пляшкою-шейкером.

Серед хлопців перемогу отримав студент Національної металургійної академії Олег Гаврилюк, якому аби здобути перемогу знадобилось лише 86 віджимань. А от серед дівчат боротьба була більш запеклою, перемогу у якій отримала студентка Придніпровської Державної академії фізкультури і спорту Діана. Результат дівчини – рівно 70 повторень.