Оргкомітет Олімпійських ігор-2018 визначився із розкладом змагань

За 141 день у південнокорейському Пхьончхані розпочнуться XXIII зимові Олімпійські ігри 2018 року.

Оргкомітет оприлюднив розклад змагань. За день до урочистої Церемонії відкриття (9 лютого) відбудуться перші змагання з керлінгу і стрибках на лижах з трампліну.

Перші комплекти медалей будуть розіграні 10 лютого. Визначаться переможці та призери у біатлоні, лижних гонках, стрибках на лижах з трампліну, шорт-треку і ковзанярському спорті.

25 лютого, в останній день змагань, будуть розіграні нагороди в хокеї, керлінгу, лижних гонках і бобслеї, а також відбудеться церемонія закриття Ігор.

Загалом за 16 днів найголовніших стартів чотириріччя буде розіграно 102 комплекти медалей у 7 видах спорту, що є найбільшою кількістю нагород за всю історію зимових Ігор. Це стало можливим внаслідок включення нових дисциплін, таких як біг-ейр у сноубордингу, мас-старт у ковзанярському спорті, дабл-мікст в керлінгу і командних змагань в гірськолижному спорті.

Детально ознайомитись з програмою змагань можна за цим посиланням https://www.pyeongchang2018.com/en/schedule.