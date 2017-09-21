Юні тенісисти підкорювали корти Кропивницького

Протягом чотирьох днів на тенісних кортах стадіону м’ясокомбінату «Ятрань» проходив кубок міста Кропивницького з тенісу серед школярів «Чудова вісімка» за звання абсолютного чемпіона.

У змаганнях, організованих за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області й відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, взяли участь найкращі юні тенісисти обласного центру Кіровоградщини – переможці зимового та літнього кубків 2017 року.

У напруженій боротьбі перемогу в турнірі виборов учень педагогічного ліцею Олександр Котляр. Друге місце посів учень навчально-виховного комплексу «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Максим Шерман. Бронзову нагороду завоював учень навчально-виховного об’єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Владислав Чебанюк.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями та призами від організаторів турніру, отримали футболки з олімпійською символікою від обласного відділення НОК України, а всі учасники міського кубку поласували солодощами від меценатів.