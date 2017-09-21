На легкоатлетичній карті змагань країни з’явиться пробіг Vasylkiv Run

23 вересня місто Васильків прийматиме надзвичайну спортивну подію, присвячену 85-річчю утворення Київської області – перший легкоатлетичний пробіг Vasylkiv Run.

Захід буде проведено під патронатом міського голови Василькова Володимира Сабадаша та за підтримки Національного олімпійського комітету й управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації.

З нагоди легкоатлетичного свята відділ молоді та спорту Васильківської міської ради провів прес-конференцію, щоб поділитися з представниками мас-медіа планами щодо спортивної події міста цієї осені.

«Я планую взяти участь сам і всіх запрошую на перший легкоатлетичний пробіг Vasylkiv Run. Я теж був професійним спортсменом, займався ковзанярським спортом, бігав на спринтерські дистанції 500 метрів. Отож запрошую мешканців та гостей міста взяти участь у справжньому спортивному святі. Спорт вищих досягнень – це є верхівка айсбергу. А масовий спорт знаходиться «під водою», але більш масштабний. І відбір збірних команд відбувається саме з масового спорту в спорт вищих досягнень, де наші спортсмени прославляють Україну на міжнародній арені», - наголосив під час прес-конференції начальник управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації Сергій Тимофєєв.

Про довгоочікувану спортивну подію повідомив Васильківський міський голова Володимир Сабадаш, який виступає головою організаційного комітету.

«Перш за все всі зміни, яких прагне людство, треба розпочинати з себе. За допомогою такого заходу ми всі маємо можливість побачити, що кращі зміни створити реально, причому на власному прикладі. Для цього достатньо просто прийти, зареєструватись, стати на лінію старту і побігти. Після фінішу учасники отримають призи Національного олімпійського комітету України, море позитивних емоцій, оздоровивши своє тіло і очистивши розум. А отже вже завдання відділу молоді та спорту в тому, щоб ці практики увійшли в постійну звичку і люди бажали жити спортом цілий рік», - поділився Володимир Сабадаш.

Сам пробіг є 2-кілометровою оздоровчою дистанцією, це не марафон, не напівмарафон. Тому зважаючи на те, що обмаль часу на проходження повного медогляду, суддівська колегія прийняли рішення допускати кожного учасника до змагань, який власноручно підпише в картці учасника заяву, що він чи вона особисто несуть відповідальність за своє життя та здоров’я.

Тож 23 вересня всі бажаючі можуть взяти участь у VASYLKIV RUN. Реєстрація учасників почнеться о 9 годині ранку. Старт буде даний о 10:00 з центральної алеї Слави. Маршрут пролягатиме центральними дорогами міста.



