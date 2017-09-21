«Do like Olympians» в «Престижі»

В Рівненській класичній гімназії «Престиж» регулярно організовуються та проводяться різноманітні спортивно-масові заходи, а місцеві вихованці завжди охоче беруть участь у змаганнях на міському та обласному рівні.

Це й не дивно, адже гімназія відноситься до системи шкіл олімпійської освіти України, а це означає, що фізичне здоров’я та рухове дозвілля дітей тут завжди в пріоритеті.

Цього разу учні мали можливість поспілкуватися з заслуженим майстром спорту України з легкої атлетики, бронзовою призеркою чемпіонату Європи серед молоді (2015-ого року), золотою медалісткою чемпіонату світу серед юніорів (2013-ого року), переможницею чемпіонату Європи з легкої атлетики (2016-ого року), учасницею Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро - Наталією Прищепою. Вона зустрілася з дітьми в рамках всеукраїнського проекту Національного олімпійського комітету України «Do like Olympians». Він покликаний привернути увагу молоді до активного та здорового способу життя й олімпійського руху через проведення олімпійцями уроків, розминок та майстер-класів.

Молода рівненська спортсменка нещодавно відсвяткувала свій день народження, тому з нагоди цього в школі підготували для неї особливий подарунок. Вчителі разом з дітьми змонтували відео про її життя і найвищі спортивні досягнення. Окрім цього гостя поспілкувалася з дітьми, розповіла їм про свій перший виступ на професійних змаганнях, участь і перемогу на чемпіонаті Європи та поділилася власними секретами пошуку мотивації, для продовження подальших тренувань.

Також, Наталя провела для учнів розминку, яку професійні легкоатлети роблять перед забігами. Вона акцентувала особливу увагу на вправах, що дозволяють розігріти м'язи ніг, адже за її словами: «Ноги - це основний інструмент бігунів, який потрібно берегти від травм і пошкоджень, а найкраще це можуть зробити регулярні тренування та інтенсивна розминка».

На завершення заходу від відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області закладу були вручені пам’ятні сувеніри та подарунки, а діти разом з Наталею зробили традиційне для «Do like Olympians» колективне фото у стрибку.