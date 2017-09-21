Львів’янин взяв участь у міжнародній виставці олімпійських колекціонерів

Нещодавно у столиці Словаччини Братиславі завершилася 23-я всесвітня виставка олімпійських колекціонерів, присвячена 25-ій річниці заснування Національного олімпійського комітету Словаччини.

Організаторами виступили: НОК Словаччини та Міжнародна асоціація олімпійських колекціонерів (AICO).

Участь у цій престижній виставці взяли понад 100 колекціонерів із 26 країн світу, а з-поміж них були представники США, Китаю, Японії, Індії та ряду європейських країн.

Приблизно сімдесят відсотків колекцій складали значки олімпійської та спортивної тематики, п'ятнадцять відсотків – філателістичні збірки, решта попурі з різних пам'ятних речей. Найдорожчими експонатами були олімпійські медалі, смолоскипи з естафет Олімпійського вогню, а також артефакти періоду до Другої світової війни.

Перлиною виставки можна назвати колекцію значків Національних олімпійських комітетів американця Піта Вайда, яка складається з понад десяти тисяч знаків НОК.

Єдиним учасником виставки з України був заступник декана факультету фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Олександр Лемешко, якому вдалося значно поповнити власну колекцію знаків Національного олімпійського комітету і яка відтепер налічуватиме 161 знак із 205 можливих.