Черкаські лучники провели Олімпійський урок у місцевій школі №6

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Днями в Черкаській загальноосвітній школі №6 відбувся Олімпійський урок зі стрільби з лука.
З майстер-класом до учнів завітали майстер спорту України зі стрільби з лука, стипендіат НОК України в Черкаській області Олександр Гнатенко та вихованець міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Максим Прудько.
З великою зацікавленістю учні слухали спортсменів, які розповідали про історію та сучасний стан стрільби з лука, технічну, фізичну підготовленість лучників, про можливості цього виду спорту та де ним можна займатися в місті. Дітям представили справжні олімпійські луки та інші аксесуари для стрільби з лука. Кожен учень мав можливість спробувати себе в ролі лучника та випробувати спортивний інвентар.
Усі учасники Олімпійського уроку були відзначені подарунками відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.