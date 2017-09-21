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Днями у вінницькій загальноосвітній №10 був проведений Олімпійський урок «Здоров’я».
Все розпочалося з масової ранкової ритмічної гімнастики, на якій були присутні всі вчителі та учні школи. Після зарядки учні могли споглядати показові виступи юних спортсменів школи: діти захоплено дивились на виступ гнучких акробаток, вболівали за свого фаворита в спарингах з кудо, а під час виступу юнаків з бойовим гопаком в очах був захват.
Свято розпочалося з вітального слова відповідального секретаря відділення НОК України у Вінницькій області Тетяни Шмаль, яка нагородила найкращих учасників Олімпійського уроку сувенірами від Національного олімпійського комітету України, а школу – комплектом м’ячів.
Після нагородження учні традиційно розійшлися по спортивних локаціях, які розташувались на території всієї школи, де вони активно відпочивали до завершення свята.
Учні були приємно здивовані бо не очікували, що все буде так урочисто, з подарунками, їхньому щастю не було меж.