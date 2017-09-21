Новиниlarr Регіониlarr Олімпійський урок «Здоров’я»
Олімпійський урок «Здоров’я»
21 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок «Здоров’я»

Днями у вінницькій загальноосвітній №10 був проведений Олімпійський урок «Здоров’я».

Все розпочалося з масової ранкової ритмічної гімнастики, на якій були присутні всі вчителі та учні школи. Після зарядки учні могли споглядати показові виступи юних спортсменів школи: діти захоплено дивились на виступ гнучких акробаток, вболівали за свого фаворита в спарингах з кудо, а під час виступу юнаків з бойовим гопаком в очах був захват.

Свято розпочалося з вітального слова відповідального секретаря відділення НОК України у Вінницькій області Тетяни Шмаль, яка нагородила найкращих учасників Олімпійського уроку сувенірами від Національного олімпійського комітету України, а школу – комплектом м’ячів.

Після нагородження учні традиційно розійшлися по спортивних локаціях, які розташувались на території всієї школи, де вони активно відпочивали до завершення свята.

Учні були приємно здивовані бо не очікували, що все буде так урочисто, з подарунками, їхньому щастю не було меж.

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 141
Буенос-Айрес-2018 0380
Лозанна-2020 0841
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в