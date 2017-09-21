Харківська молодь долучилась до Дня студентського спорту

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В День студентського спорту розпочалося урочисте відкриття обласних щорічних спортивних змагань «Спорт протягом життя» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.
На святі були присутні: заступник директора департаменту науки і освіти ХОДА О. Труш, голова спортивної студентської спілки І. Прокопенко, президент Харківського університетського консорціума Л. Бєлова, голова відділення НОК України у Харківській області В. Христоєв, начальник управління (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України О. Кривенцова, ректори, завідувачі кафедр фізичного виховання, голови спортивних клубів ВНЗ області, команди-переможці минулорічної Спартакіади.
По обіді студенти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди взяли участь у флешмобі до Міжнародного дня студентського спорту. Віджалися 22 рази гравці ЖФК «Жилбуд-2», студенти та студентки всіх факультетів.
Після цього був даний старт першому виду Спартакіади університету 2017-2018 н.р. з легкоатлетичної естафети 4х100м.
Серед дівчат: 1 місце – представники факультету іноземної філології; 2 місце – природничий ф-т; 3 місце – український мовно-літературний ф-т.
Серед хлопців: 1 місце – ф-т іноземної філології; 2 місце – фізико-математичний ф-т; 3 місце – природничий ф-т.