Студенти Ужгорода долучились до Всеукраїнського флешмобу

20 вересня о 12:30 на пл. Народній в Ужгороді було проведено флешмоб в рамках заходів до Міжнародного дня студентського спорту.

Така акція проходила по всій країні в один і той самий час. У флешмобі взяли участь студенти та викладачі Ужгородського національного університету.