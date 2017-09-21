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Студенти Ужгорода долучились до Всеукраїнського флешмобу
21 Вересня 2017 Поділитися
Студенти Ужгорода долучились до Всеукраїнського флешмобу

20 вересня о 12:30 на пл. Народній в Ужгороді було проведено флешмоб в рамках заходів до Міжнародного дня студентського спорту.

Така акція проходила по всій країні в один і той самий час. У флешмобі взяли участь студенти та викладачі Ужгородського національного університету.

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